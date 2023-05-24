УЗ повертає популярний маршрут "Інтерсіті+" — Finance.ua

УЗ повертає популярний маршрут "Інтерсіті+" Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

В Україні з 10 червня відновлюють курсування швидкісного поїзда «Інтерсіті+» № 732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє «Укрзалізниця». Рух цього поїзда був скасований через початок повномасштабної війни і відновлюється вперше з 24 лютого.

Поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57, а до Запоріжжя — о 14:25.

У зворотному напрямку «Інтерсіті+» починатиме рух із Запоріжжя о 14:45, із Дніпра о 16:04, і прибуватиме до столиці України о 22:15.

В УЗ відмітили, що квитки на поїзд можна буде придбати вже найближчими годинами через застосунок, чат-бот або ж на сайті перевізника.

23 травня стало відомо, що «Укрзалізниця» планує виокремити жіночі купе на маршрутах далекого сполучення. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.

Також з 10 червня 2023 року «Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон. У ньому залізничники передбачили два нових рейси. Додано поїзд № 40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегова. Також з’явиться поїзд № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок у моря.

УНІАН За матеріалами:

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