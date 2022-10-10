УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий — Finance.ua

УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий
Укрзалізниця повідомила про затримки десятків потягів, на вокзалі годують пасажирів та створюють можливість ночівлі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
«Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше», — зазначили в УЗ.
Час затримки поїзда оперативно можна дивитись на сайті, а також в розділі «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку.
Зазначається, що Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком.
У партнерстві з World Central Kitchen на Київському вокзалі годують пасажирів, а пасажири всіх рейсів, які прибудуть у понеділок після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.
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