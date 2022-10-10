УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий

339
Укрзалізниця повідомила про затримки десятків потягів, на вокзалі годують пасажирів та створюють можливість ночівлі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
«Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше», — зазначили в УЗ.
Час затримки поїзда оперативно можна дивитись на сайті, а також в розділі «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку.
Зазначається, що Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком.
У партнерстві з World Central Kitchen на Київському вокзалі годують пасажирів, а пасажири всіх рейсів, які прибудуть у понеділок після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.