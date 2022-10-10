УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий — Finance.ua

УЗ попередила про затримки потягів, Київський вокзал відкритий Вчора 16:45

Укрзалізниця повідомила про затримки десятків потягів, на вокзалі годують пасажирів та створюють можливість ночівлі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Станом на зараз із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів; 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше», — зазначили в УЗ.

Час затримки поїзда оперативно можна дивитись на сайті , а також в розділі «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку.

Зазначається, що Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів — за графіком.

У партнерстві з World Central Kitchen на Київському вокзалі годують пасажирів, а пасажири всіх рейсів, які прибудуть у понеділок після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.

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