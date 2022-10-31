УЗ: через російські атаки затримується низка потягів — Finance.ua

УЗ: через російські атаки затримується низка потягів
У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, є знеструмлені ділянки.
Як повідомляє Укрзалізниця, це призвело до затримки низки потягів.
Разом з тим резервні тепловози вже виведені та усі поїзди продовжать рух.
В УЗ нагадали, що за затримками можна стежити за посиланням https://uz-vezemo.com.
Довідка Finance.ua:
- cьогодні російські війська завдали ракетного удару по території України;
- руйнувань зазнали ряд об’єктів критичної інфраструктури в кількох регіонах.
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