УЗ: через російські атаки затримується низка потягів — Finance.ua

УЗ: через російські атаки затримується низка потягів Вчора 10:27 — Енергетика

УЗ: через російські атаки затримується низка потягів

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, є знеструмлені ділянки.



Як повідомляє Укрзалізниця, це призвело до затримки низки потягів.

Разом з тим резервні тепловози вже виведені та усі поїзди продовжать рух.

В УЗ нагадали, що за затримками можна стежити за посиланням https://uz-vezemo.com

Довідка Finance.ua:

cьогодні російські війська завдали ракетного удару по території України;

руйнувань зазнали ряд об’єктів критичної інфраструктури в кількох регіонах.



УНІАН За матеріалами:

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