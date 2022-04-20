Усі великі банки єврозони можуть без проблем списати свої активи в росії, - ЄЦБ — Finance.ua

Усі великі банки єврозони можуть без проблем списати свої активи в росії, - ЄЦБ

Вчора 20:21

Всі великі банки єврозони можуть витримати повне списання своїх активів в Росії і при цьому дотримуватися вимог до капіталу. Лист оприлюднив голова наглядової ради Європейського центрального банку Андреа Енріа.

Про це повідомляє Reuters.

Вторгнення Росії в Україну і західні санкції, що послідували за цим, вже змусили Європейські підрозділи деяких російських банків припинити свою діяльність і змусили деяких європейських кредиторів покинути Росію або розглянути можливість такого кроку.

Енріа заявив, що вплив російської кризи було зосереджено в дев’яти банках, але навіть вони могли впоратися з ліквідацією своїх прямих транскордонних зв’язків з російськими контрагентами і з пайовою участю в дочірніх компаніях, розташованих в росії.

«Всі банки, що беруть участь, збережуть достатній запас в порівнянні з мінімальними і буферними вимогами», — йдеться в листі Енріа членам Європейського парламенту.

Він сказав, що капітал дев’яти банків скоротиться в середньому на 70-95 базисних пунктів у разі ліквідації російських активів, і ні для одного з них удар не перевищить 200 базисних пунктів.

Він додав, що ЄЦБ уважно стежить за виконанням банками санкцій проти Москви і попереджає про непрямі ризики, пов’язані з війною, починаючи від уповільнення економічного зростання і закінчуючи волатильністю на товарному ринку.

«Наглядові органи знаходяться в постійному контакті з відповідними банками, щоб відстежувати їх профілі ризиків, оцінювати їх реакцію і виявляти будь-які уразливості на ранній стадії», — сказав Енріа.

ЄЦБ контролює 115 найбільших банків єврозони.

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