Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк

Вчора 08:02Фінтех і Картки
3192
Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейкУсі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк
Національний банк України спростував інформацію з соціальних мереж про те, що гроші з платіжних карток вкрай треба було зняти готівкою 12 березня. Нібито через те, що 12 березня працювала система електронних платежів Національного банку (СЕП), а у наступні дні цього вже не можна буде зробити.
Як пояснюють у Нацбанку, насправді СЕП працює щодня — 23 години та сім днів на тиждень. Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).
Навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно й банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків.
«Сьогодні вже 13 березня, відповідно ви можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють, як завжди. Тому ще раз просимо вас зберігати спокій та не вірити фейкам. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», — наголосили в Нацбанку.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.