Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк — Finance.ua

Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк

Вчора 08:02 — Фінтех і Картки

Усі гроші залишилися на картках: НБУ спростував черговий фейк

Національний банк України спростував інформацію з соціальних мереж про те, що гроші з платіжних карток вкрай треба було зняти готівкою 12 березня. Нібито через те, що 12 березня працювала система електронних платежів Національного банку (СЕП), а у наступні дні цього вже не можна буде зробити.

Як пояснюють у Нацбанку, насправді СЕП працює щодня — 23 години та сім днів на тиждень. Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно й банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків.

«Сьогодні вже 13 березня, відповідно ви можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють, як завжди. Тому ще раз просимо вас зберігати спокій та не вірити фейкам. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», — наголосили в Нацбанку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною