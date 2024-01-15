USDA покращило прогноз експорту української пшениці — Finance.ua

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USDA покращило прогноз експорту української пшениці

Казна та Політика
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USDA покращило прогноз експорту української пшениці
USDA покращило прогноз експорту української пшениці
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз щодо експорту пшениці з України у 2023/24 МР.
Про це говориться у січневому звіті американського відомства.
Так, аналітики збільшили оцінку експорту пшениці з України на 1,5 млн т — до 14 млн т — завдяки високим темпам експорту до Європейського Союзу.
Зазначається, що показник залишиться все ще нижчим на 22% в річному обчисленні через проблеми з експортом до Африки та Азії з глибоководних морських портів.
Водночас оцінку урожаю пшениці в Україні фахівці підняли на 0,9 млн т — до 23,4 млн т.
Світовий урожай пшениці прогнозується на рівні 784,9 млн т (+1,9 млн т), торгівля — 213,3 млн т (+2,29 млн т).
Прогнози урожаю та експорт української кукурудзи фахівці USDA залишили без змін — 30,5 млн т і 21 млн т відповідно.
Водночас оцінку світового урожаю кукурудзи збільшено на 13,7 млн т — до 1235,73 млн т, світової торгівлі — знижено на 0,6 млн т, до 198,5 млн т.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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