USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років — Finance.ua

USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років Вчора 14:30 — Казна та Політика

USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочинає п’ятирічний проєкт підтримки фінансового сектора України на 33 млн доларів.

Про це заявила заступниця голови USAID у Європі та Євразії Ерін МакКі.

«Фінансовий сектор України продемонстрував велику стійкість перед російською агресією в країні. Однак, тиск на нього, особливо на представників приватного сектора, зростає, оскільки зростають і ризики ведення бізнесу», — сказала МакКі.

Зазначається, що USAID надасть Україні 33 млн доларів на підтримку фінансового сектора.

Мета проєкту полягає в тому, щоб побудувати функціональний конкурентний ринок, який відповідає стандартам Європейського Союзу та інтегрований у міжнародну фінансову систему.

Відомо, що до проєкту залучать широке коло державних органів і фінансових посередників, включно з банками, лізинговими, страховими та інвестиційними компаніями.

Особлива увага приділятиметься постачальникам фінансів у приватному секторі. Зокрема, йдеться про небанківські фінансові установи та фінансові технологічні компанії, які необхідні для підтримки конкуренції та інновацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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