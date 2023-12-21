Усього п’ять у світі: BMW представила ексклюзивний седан — Finance.ua

Усього п’ять у світі: BMW представила ексклюзивний седан Сьогодні 22:25 — Технології&Авто

Усього п’ять у світі: BMW представила ексклюзивний седан, Фото: CarBuzz

Німецький автовиробник BMW презентував новий автомобіль BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition.

Про це повідомляє CarBuzz

BMW має особливий зв’язок зі Південно-Африканською Республікою, оскільки вона стала першою країною із заводом BMW за межами Німеччини 50 років тому. Тому німецький автовиробник створить одну зі своїх найрідкісніших спеціальних версій авто лише для ПАР.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition буде доступний лише для людей, які проживають у ПАР, і компанія планує випустити всього п’ять таких екземплярів.

Фото: CarBuzz

Кожен із них буде у фірмовому зеленому кольорі (Alpina Green II Metallic).

Зазначається, що автомобіль отримує двигун S58 із подвійним турбонаддувом із потужністю 495 кінських сил і крутним моментом у 538 Нм.

Седан може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 306 км за годину.

Ціна BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition становить приблизно 3 мільйони південноафриканських рандів або 164 311 доларів США.

Укрінформ За матеріалами:

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