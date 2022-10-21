Урядова програма єРобота: як перевірити відповідність вимогам для отримання гранту — Finance.ua

Урядова програма єРобота: як перевірити відповідність вимогам для отримання гранту Вчора 16:06 — Особисті фінанси

Урядова програма єРобота: як перевірити відповідність вимогам для отримання гранту

Понад 13 тисяч заяв подали українці на отримання грантів за урядовою програмою єРобота, яка стартувала в липні цього року. Близько 2 тисяч з них визнано успішними і заявники отримають від держави кошти на започаткування чи розвиток бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія

Розмір гранту, який можна отримати, — від 50 тис. грн до кількох мільйонів.

Де перевірити відповідність до умов гранту

Перевірити, чи відповідаєте ви базовим технічним вимогам для подачі заявки на гранти, і чи немає за вами або вашим підприємством в реєстрах боргів, незакритих стягнень, помилок даних тощо, можна самостійно в наступних реєстрах. Інформацією саме з цих реєстрів керуються спеціалісти при прийнятті рішень щодо правомірності вашої заявки.

Ось перелік реєстрів, якими можна скористатися:

Електронний кабінет платника — перевірка боргів по податках;

Єдиний реєстр боржників;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень;

Стан розгляду справ. Інформація щодо стадій розгляду судових справ, змінених після 28 травня 2015 року;

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України;

Реєстр платників податку на додану вартість — для платників ПДВ;

Державний електронний інформаційний ресурс МВС, в якому обробляється інформація з питань судимостей;

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

Перевірка недійсних документів — перевірити дійсність паспорта громадянина України.

Нагадаємо, проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Довідка Finance.ua:

урядовий проект «єРобота» передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання;

він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць;

отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі;

наприкінці вересня Кабінет Міністрів розширив напрямки використання грантових коштів у межах програми «єРобота».



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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