Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату дивідендів за рік 95% отриманого прибутку — Finance.ua

Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату дивідендів за рік 95% отриманого прибутку

Вчора 21:34 — Казна та Політика

Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату дивідендів за рік 95% отриманого прибутку

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету за 2021 рік 95% отриманого прибутку — 12,399 млрд грн.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 477-р від 14 червня.

«Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК „Нафтогаз України“ за 2021 рік та розмір річних дивідендів: 95 відсотків чистого прибутку в розмірі 12 398 933,55 тис. гривень — спрямовуються на виплату дивідендів до державного бюджету», — йдеться у документі.

Ще 5% чистого прибутку в розмірі 652,575 млн гривень компанія спрямує до резервного капіталу. Дивіденди мають бути виплачені до 30 червня з урахуванням суми, яку Нафтогаз виплатив авансом.

Крім того, Кабмін затвердив річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік, який включає окрему фінансову звітність компанії та консолідовану фінансову звітність НАК «Нафтогаз України» разом із висновками незалежного аудитора , а також визнав роботу правління НАК «Нафтогаз України» у 2021 році задовільною.

Як повідомлялося, у квітні НАК «Нафтогаз України» авансом перерахувала до державного бюджету 2,3 млрд грн дивідендів за минулий рік.

У 2021 році чистий прибуток Групи Нафтогаз становив 12,1 млрд грн., тоді як 2020 рік група закінчила зі збитком понад 19 млрд грн.

До складу Групи Нафтогаз входять НАК «Нафтогаз України», а також сім акціонерних товариств, дев’ять дочірніх підприємств, сім представництв та філій, що повністю належать НАК, п’ять товариств із часткою НАК «Нафтогаз України» у статутному капіталі від 40% до 100%. Окрім цього, компанія володіє часткою акцій в 39 акціонерних товариствах із газопостачання та газифікації. Група працює у всіх регіонах України та в Єгипті, має власні представництва в Туркменистані та Бельгії.

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