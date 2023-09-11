Уряд змінив правила публічних закупівель: на понад 50 тисяч доведеться обґрунтувати — Finance.ua

Уряд змінив правила публічних закупівель: на понад 50 тисяч доведеться обґрунтувати Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Уряд змінив правила публічних закупівель: на понад 50 тисяч доведеться обґрунтувати

Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема було прийняте рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

«Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму.

Читайте також Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів

Водночас з цим, постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.