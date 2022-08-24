Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів малої приватизації — Finance.ua
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Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів малої приватизації

Казна та Політика
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Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів малої приватизації
Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів малої приватизації
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 серпня змінив порядок проведення електронних аукціонів з продажу обʼєктів малої приватизації, передбачивши проведення повторного аукціону з покроковим зниженням стартової ціни.
Про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд вніс зміни, якими передбачено запровадження повторного електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
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Крім цього, в оновленому порядку скорочено період між аукціоном з умовами або без умов і наступними аукціонами, а також затверджено заходи, спрямовані на спрощення підготовки об’єктів до приватизації.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 28 липня у другому читанні ухвалила законопроєкт, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів у період воєнного стану;
  • за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні з 1 вересня має масово стартувати приватизація.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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