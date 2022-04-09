Уряд змінив порядок компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців — Finance.ua

Уряд змінив порядок компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

Вчора 12:05 — Особисті фінанси

Уряд змінив порядок компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

Кабінет Міністрів України змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Оформити статус переселенця можна вже після працевлаштування.

Про це свідчить постанова уряду від 06 квітня 2022 р. № 415

Згідно з документом, дія порядку поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

Водночас компенсацію не зможуть отримати роботодавці, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Довідка Finance.ua:

міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може вважатися переселенцем в умовах війни, яку розв’язала росія;



внутрішньо переміщені особи мають право на отримання допомоги на проживання;

вакансій, що відкрилися після початку війни, небагато, але вони є. Найбільше пропозицій роботи в роздрібній торгівлі.

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