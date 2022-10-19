Уряд змінив особливості публічних закупівель у Prozorro (інфографіка) — Finance.ua

Уряд змінив особливості публічних закупівель у Prozorro (інфографіка) Вчора 09:32 — Казна та Політика

Уряд змінив особливості публічних закупівель у Prozorro (інфографіка)

Уряд ухвалив постанову щодо особливостей проведення публічних закупівель на час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відтепер закупівлі можна буде проводити в системі Prozorro за новою процедурою. При цьому значно розширюються рамки використання каталогів Prozorro Market.

Згідно з постановою, в системі Prozorro з’являється процедура відкритих торгів з особливостями. Процедура передбачає скорочення строків проведення повноцінних тендерів у Prozorro, що дозволить замовникам проходити закупівлі вдвічі швидше, ніж раніше.

Крім того, Уряд зняв низку обмежень, які впливали на успішність проведення торгів. Серед іншого, тендер в Prozorro може бути проведений з пропозицією лише від одного учасника (а не мінімум двох, як раніше), що має підвищити кількість успішних закупівель в електронній системі, залишаючи при цьому можливість для відкритої конкуренції на торгах.

Крім того, було знято обмеження щодо підняття ціни за одиницю закупівлі у 10% в разі коливання цін на ринку.

Постанова також дозволяє максимально використовувати переваги Prozorro Market. Так, знімаються обмеження щодо максимальної суми закупівлі в каталогах. Тож закупівельники зможуть майже в необмеженій кількості купувати типові товари (пальне, електроенергію, продукти харчування, ліки та медвироби тощо) за принципом електронного магазину або використовуючи запит цінових пропозицій.

Крім того, нова постанова запроваджує нові пороги для обов’язкового здійснення закупівель у Prozorro. Для закупівель товарів і послуг відкриті торги з особливостями необхідно буде проводити, якщо вартість закупівель дорівнює або перевищує 100 тис. грн; для послуг з поточного ремонту — 200 тис. грн; робіт — 1,5 млн грн.

Водночас проведення відкритих торгів за новою процедурою передбачає можливість для постачальників оскарження умов та результату тендера в Антимонопольному комітеті.

При цьому постанова враховує особливості та обмеження проведення закупівель під час воєнного стану. Так, залишає великий перелік підстав для укладання прямих договорів для нагальних та оборонних потреб: в такому випадку достатньо буде прозвітувати про укладений договір (від 50 тис. грн) у системі Prozorro. При цьому чутливу інформацію про місце постачання чи місцезнаходження замовника та постачальника можна буде приховати. Також затверджується заборона на закупівлю товарів та послуг з постачальниками, пов’язаними з росією і білоруссю.

Інфографіка: Мінекономіки

«Оновлення умов проведення закупівель на час воєнного стану дозволить більш ефективно використовувати бюджетні кошти, що вкрай важливо в поточних умовах. Крім того, ми значно спрощуємо роботу закупівельникам, впроваджуючи спрощені та пришвидшені процедури і розширюючи можливості використання Prozorro Market. Постачальники також отримують більше інструментів та можливостей для чесної конкуренції на тендерах, зрештою Prozorro Market може стати для них вкрай ефективним інструментом продажу», — наголосила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.