Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця — Finance.ua
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Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця

Казна та Політика
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Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця
Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця
Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців».
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

Що пропонують

Пропонується внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця.
Зокрема, пропонується, щоб Національна комісія з питань закордонних українців мала право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України.
Законопроект також пропонує призупинити розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян росії та білорусі про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця.

Для чого це потрібно

Це необхідно для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці та національним інтересам України.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з українським законодавством, закордонними українцями можна вважати осіб, які є громадянами іншої держави, але водночас мають українське етнічне походження або походять з України.

Як відновити втрачені документи 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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