Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця — Finance.ua

Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця Сьогодні 20:05 — Казна та Політика

Уряд змінює правила набуття статусу закордонного українця

Кабмін схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців».

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

Що пропонують

Пропонується внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця.

Зокрема, пропонується, щоб Національна комісія з питань закордонних українців мала право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України.

Законопроект також пропонує призупинити розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян росії та білорусі про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця.

Для чого це потрібно

Це необхідно для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці та національним інтересам України.

Довідка Finance.ua:

згідно з українським законодавством, закордонними українцями можна вважати осіб, які є громадянами іншої держави, але водночас мають українське етнічне походження або походять з України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.