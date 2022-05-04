Уряд збільшив допомогу дітям, за яких не сплачують аліментів — Finance.ua

Уряд збільшив допомогу дітям, за яких не сплачують аліментів

Вчора 10:04 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Що це означає? Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Скільки можна буде отримати?

максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 2618 грн.

Також з 1 січня 2022 року буде проведено перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні-травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

Довідка Finance.ua:

батьки, які проживають окремо від своїх дітей, зобов’язані їх утримувати. І навіть війна — не привід забути про сплату аліментів. Втім, під час воєнного стану діють певні особливості. Детально про них розповіли у Мін’юсті;



нагадаємо, у січні Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину. Зокрема, передбачено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її розвитку.

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