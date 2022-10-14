Уряд збільшує військові видатки на 387 млрд грн — Finance.ua

Уряд збільшує військові видатки на 387 млрд грн Вчора 15:45 — Казна та Політика

Уряд збільшує військові видатки на 387 млрд грн

Уряд вчергове вирішив змінити бюджетний кодекс та збільшити видатки на військові потреби на 387 млрд грн.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

У розпорядження Міноборони спрямують найбільше — 365,2 млрд грн. Інші кошти планують розподілити так:

Міністерство внутрішніх справ — +12,9 млрд грн;

Служба безпеки України — +3,7 млрд грн;

Головне управління розвідки Міноборони — +3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку — +1,3 млрд грн;

Управління державної охорони — +600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки — +45 млн грн.

Джерелом покриття виступають внутрішні запозичення, у тому числі «друк». За даними Железняка, відповідний законопроєкт № 8126 зайшов від монобільшості у Раду.

Нагадаємо, в проєкті держбюджету-2023 майже половину коштів направляють на армію. Ще приблизно 30% видатків з бюджету спрямують на пенсії, соціальні програми, освіту та медицину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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