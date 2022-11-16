Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112 — Finance.ua

Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112
Кабінет Міністрів затвердив план заходів для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Про це у Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Передбачено поетапне створення, впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 шляхом забезпечення виконання комплексу відповідних практичних заходів з визначенням конкретних виконавців та строків виконання завдань», — зауважив Мельничук.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 7581 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».
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