Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112 — Finance.ua
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Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112

Казна та Політика
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Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112
Уряд затвердив план створення системи екстреної допомоги за єдиним номером 112
Кабінет Міністрів затвердив план заходів для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Про це у Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Передбачено поетапне створення, впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 шляхом забезпечення виконання комплексу відповідних практичних заходів з визначенням конкретних виконавців та строків виконання завдань», — зауважив Мельничук.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 7581 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».

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За матеріалами:
Укрінформ
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