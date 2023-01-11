Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії

Казна та Політика
49
Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії
Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії
Уряд впровадив нову додаткову умову для отримання ліцензії туроператорами — вони мають підтвердити, що не мають жодних бізнес-стосунків з рф.
Про це повідомляє в Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Як зазначає Мельничук, Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
«Перелік підтверджуючих документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії, доповнено документом, який повинен підтверджувати відсутність здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України», — пише представник уряду.
Також передбачено, що туроператор на своєму вебсайті зобовʼязаний, поміж іншого, розмістити у довільній формі інформацію про дату та номер рішення про видачу ліцензії на провадження туроператорської діяльності.
Нагадаємо, у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу — на 12% на маршрутах Європа-Азія і на 10% — на рейсах Північна Америка-Азія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.