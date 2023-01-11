Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії — Finance.ua

Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Уряд затвердив нові умови отримання туроператорами ліцензії

Уряд впровадив нову додаткову умову для отримання ліцензії туроператорами — вони мають підтвердити, що не мають жодних бізнес-стосунків з рф.

Про це повідомляє в Telegram -каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначає Мельничук, Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

«Перелік підтверджуючих документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії, доповнено документом, який повинен підтверджувати відсутність здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України», — пише представник уряду.

Також передбачено, що туроператор на своєму вебсайті зобовʼязаний, поміж іншого, розмістити у довільній формі інформацію про дату та номер рішення про видачу ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

Нагадаємо, у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу — на 12% на маршрутах Європа-Азія і на 10% — на рейсах Північна Америка-Азія.

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