Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік — Finance.ua
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік

Казна та Політика
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік
Кабінет Міністрів 14 жовтня затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.
Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн.
Вона включає 386,5 млрд грн власних доходів (в тому числі 355,6 млрд грн суми єдиного соціального внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), а також 207,7 млрд грн коштів державного бюджету України на фінансування пенсійних програм (у тому числі 0,815 млрд грн на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни) та 33 млн грн коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату достроково призначених пенсій.
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Видатки бюджету Пенсійного фонду передбачені в аналогічному обсязі — 594,2 млн грн.
Вони враховують перерахунки пенсійних виплат, які були проведені у 2022 році (індексацію пенсій, перерахунки, пов’язані із підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, у зв’язку із прийнятими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами), а також перерахунки, які відбудуться у грудні поточного року (у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, встановленням доплати до 2500 грн особам віком до 70 років, змінами у обчисленні пенсій по інвалідності особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).
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У видатках передбачено 360 млн грн на погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду і 150 млн грн — на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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