Уряд зареєстрував два нових індустріальних парки — Finance.ua

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Уряд зареєстрував два нових індустріальних парки

Вчора 13:33Казна та Політика
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Уряд вніс до відповідного реєстру індустріальний парк «Марамуреш» у Закарпатській області та індустріальний парк «Л-ТАУН» у Київській області.
Про це зазначає Мінекономіки.
У першому розвиватимуть деревообробну промисловість і меблеве виробництво, а у другому будуть зосереджені компанії, що спеціалізуються на агропромисловості та машинобудуванні.
Підприємства, які розміщуватимуться в межах індустріальних парків, зможуть у подальшому скористатися фінансовими стимулами, зокрема повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами для облаштування виробничих приміщень, а також подальшої діяльності компаній, відшкодування витрат на підключення та приєднання до інженерних мереж.

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«Доступ до інфраструктури, логістики, трудових ресурсів, податкові та митні пільги, що діятимуть на цих об’єктах, створюють можливості для безперешкодного ведення бізнесу, що має особливо велике значення у воєнний час», — зазначили там.

Борітеся —поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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