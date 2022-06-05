Уряд зареєстрував два нових індустріальних парки — Finance.ua

Уряд зареєстрував два нових індустріальних парки

Вчора 13:33 — Казна та Політика

Уряд вніс до відповідного реєстру індустріальний парк «Марамуреш» у Закарпатській області та індустріальний парк «Л-ТАУН» у Київській області.

Про це зазначає Мінекономіки.

У першому розвиватимуть деревообробну промисловість і меблеве виробництво, а у другому будуть зосереджені компанії, що спеціалізуються на агропромисловості та машинобудуванні.

Підприємства, які розміщуватимуться в межах індустріальних парків, зможуть у подальшому скористатися фінансовими стимулами, зокрема повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами для облаштування виробничих приміщень, а також подальшої діяльності компаній, відшкодування витрат на підключення та приєднання до інженерних мереж.

«Доступ до інфраструктури, логістики, трудових ресурсів, податкові та митні пільги, що діятимуть на цих об’єктах, створюють можливості для безперешкодного ведення бізнесу, що має особливо велике значення у воєнний час», — зазначили там.

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