Уряд зафіксував ціну на газ для виробників тепла: що це дасть — Finance.ua

Уряд зафіксував ціну на газ для виробників тепла: що це дасть

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Уряд зафіксував ціну на газ для виробників тепла: що це дасть

Кабінет міністрів зафіксував ціни на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомив Урядовий портал

«Ціна буде зафіксована на рівні 7400 гривень за тисячу кубометрів. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи для людей», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. Близько 85% споживачів на звільнених територіях знову отримують електрику.

Шмигаль також підкреслив, що в регіони, де є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, будуть особисто виїжджати міністри. Він доручив протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.

Довідка Finance.ua:

днями у Верховній Раді з’явилися законопроєкти, якими пропонується заморозити тарифи на газ і тепло. Так, документ № 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів;

як пишуть ЗМІ, до цього в деяких містах почали піднімати тарифи, незважаючи на рішення уряду про заборону підвищувати ціни на комунальні послуги на період воєнного стану. Така ситуація, зокрема, склалася у Костополі (Рівненська область);



Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня ГК «Нафтогаз Трейдинг» зобов’язана продавати його за 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).



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