Уряд заборонив компаніям, пов'язаним з росією та білоруссю, брати участь у публічних закупівлях — Finance.ua
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Уряд заборонив компаніям, пов'язаним з росією та білоруссю, брати участь у публічних закупівлях

Казна та Політика
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Уряд заборонив компаніям, пов'язаним з росією та білоруссю, брати участь у публічних закупівлях
Уряд заборонив компаніям, пов'язаним з росією та білоруссю, брати участь у публічних закупівлях
Кабмін заборонив усім державним замовникам здійснювати закупівлі у постачальників, що пов’язані з росією або білоруссю. Це стосується як органів влади, так і установ та підприємств.
Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу» та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
«У системі закупівель працюють понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари і послуги. На жаль, не всі звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов’язаних з росією та білоруссю», — зауважила вона.
Нардепка підкреслила, що за оцінками аналітиків проєкту YouControl, протягом березня — липня 2022 року компанії, які мають у своїй структурі власності учасників чи бенефіціарів із росії та білорусі стали переможцями тендерів на суму 151 мільйон гривень.
Відтак, з 12 жовтня 2022 року, згідно зі змінами до Закону «Про публічні закупівлі» у державних тендерах більше не зможуть брати участь:
  • державні компанії, юридичні та фізичні особи, зареєстровані у росії та білорусі;
  • юридичні особи, де кінцевими бенефіціарними власниками є резиденти країни-агресорки та її сателіта;
  • українські компанії, зокрема і фармацевтичні дистриб’ютори, що входять до міжнародних груп, учасники яких працюють за російським законодавством.
Крім того, не дозволяється закуповувати товари російського та білоруського походження. Як наголосила Роксолана Підласа — жодна українська гривня не повинна бути використана для фінансування російської агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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