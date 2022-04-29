Уряд заборонив дистанційну роботу за кордоном для працівників держсектору — Finance.ua
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Уряд заборонив дистанційну роботу за кордоном для працівників держсектору

Вчора 12:06Особисті фінанси
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Уряд заборонив дистанційну роботу за кордоном для працівників держсектору. Про це йдеться в постанові КМУ від 26.04.2022 р. № 481.
На період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки може запроваджуватися дистанційна робота за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.
Для членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання, які перебувають на території України, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, у статутному капіталі яких 50% акцій (часток) належать державі, а також наглядових рад суб’єктів господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи відповідного суб’єкта господарювання.
Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.
Якщо працівники суб’єкта господарювання держсектору перебувають в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення керівництва, або перебувають в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, то до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
Така вимога застосовується із 3 травня 2022 року.
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За матеріалами: Finance.ua
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