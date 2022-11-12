Уряд Японії хоче дистанційно відключати приватні кондиціонери для економії енергії — Finance.ua
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Уряд Японії хоче дистанційно відключати приватні кондиціонери для економії енергії

Технології&Авто
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Уряд Японії хоче дистанційно відключати приватні кондиціонери для економії енергії
Уряд Японії хоче дистанційно відключати приватні кондиціонери для економії енергії
Протягом значної частини року погоду в Японії не можна назвати комфортною — зима холодна, а літо спекотне і вологе. Однак ці пори року можуть стати ще менш комфортними, якщо буде реалізований новий план японського уряду, повідомляє Japan Today.
На засіданні 2 листопада підкомітет з енергоощадження Міністерства економіки, торгівлі та промисловості вирішив розпочати обговорення в робочій групі з метою отримання можливості дистанційного вимкнення приватних кондиціонерів та обігрівачів.
Мета — зменшення використання енергії під час очікуваного дефіциту, який, на думку комітету, викликає все більше занепокоєння, оскільки Японія намагається перейти на відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, де кількість виробленої енергії може залежати від щоденного клімату, що ускладнює стабілізацію загальної кількості доступної електроенергії. У міністерстві зазначають, що використання кондиціонерів становить близько 30% споживання електроенергії домогосподарствами в Японії.
З технічної точки зору, реалізація плану не буде особливо складною. Японські кондиціонери часто дозволяють власнику вмикати та вимикати систему або регулювати температурні налаштування через віддалений доступ. Попросивши виробників розширити такий доступ до державних регуляційних організацій і надавши цим організаціям функції перехоплення керування, план може бути легко реалізований для підключених до інтернету кондиціонерів. Водонагрівачі, до слова, є ще одним побутовим приладом, який комітет прагне регулювати.
Ініціатива не отримала великого ентузіазму від користувачів, адже смерть від теплового удару не є рідкістю в Японії, і нещодавно лише в Токіо від спеки загинуло 79 осіб. Тому японські чиновники зараз працюють в рамках концепції, згідно з якою уряд зможе відключати кондиціонери лише у тому випадку, якщо їхні власники заздалегідь дадуть згоду на такі повноваження.
За матеріалами:
mezha.media
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