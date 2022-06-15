Уряд вирішив, як збільшити на $500 мільйонів пільговий кредит від Японії — Finance.ua

Уряд вирішив, як збільшити на $500 мільйонів пільговий кредит від Японії

Уряд вирішив, як збільшити на $500 мільйонів пільговий кредит від Японії

Кабінет Міністрів України прийняв постанови, необхідні для отримання від Японії додаткових 65 млрд японських єн (близько 500 млн доларів США) пільгового кредиту в межах раніше підписаної Угоди.

Так, 14 червня урядом були прийняті постанови «Про затвердження Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення» та «Про внесення змін до пункту 1 Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Японського агентства міжнародного співробітництва».

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Як зазначається, 7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення. Згідно з Угодою, сума кредиту збільшується на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитиме 78 млрд японських єн (близько 600 млн доларів США).

«Прийнятими рішеннями уряду передбачено виконання всіх внутрішньодержавних процедур щодо набрання Угодою про зміни чинності, а також внесено зміни до основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту з метою фінансування державного бюджету. Інші умови кредиту не змінюються», — йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що цією Угодою 24 травня Україна вже отримала 13,0 млрд японських єн (близько 100 млн доларів США).

Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах.

Термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних. Кошти будуть спрямовані на бюджетну підтримку для стабілізації ситуації в Україні. Зокрема, мова йде про забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

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