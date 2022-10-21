Уряд вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників — Finance.ua

Уряд вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників Вчора 18:45 — Казна та Політика

Уряд вирішив перевести на бюджет 80 тисяч студентів-контрактників

Кабінет Міністрів прийняв постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет», — заявив Шмигаль.

Про які категорії студентів ідеться:

по-перше, це стосується дітей загиблих Захисників і Захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей;

по-друге, це також буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії.

Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

«Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн. В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, Уряд вважає цей проект правильним і справедливим рішенням», — додав прем’єр.

Як це працює?

Для переведення на бюджет здобувачі освіти, які входять у затверджений постановою перелік, мають звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому навчаються. Виш здійснює верифікацію поданих документів, що підтверджують право на переведення.

Також, студенти отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки України.

Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

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