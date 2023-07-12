Уряд виправив положення, яке забороняло бізнесам, які виконують держзамовлення, отримувати прибуток — Finance.ua

Уряд виправив положення, яке забороняло бізнесам, які виконують держзамовлення, отримувати прибуток
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке виправило помилку у закупівельних процедурах, яка вимагала від бізнесу працювати з Міністерством оборони без прибутку.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram.
«Вітаю рішення КМ щодо вирішення проблеми нарахування прибутку підприємствами легкої промисловості по держзамовленню», — написав депутат.
Він нагадав, що виробників намагалися притягнути до відповідальності за 5% прибутку, відображеного в акцентованому Міноборони кошторисі.
«Будь-які безглузді претензії до легкої промисловості зняті. Справедливість відновлена», — додав він.
Довідка Finance.ua:
- через помилку в урядовій постанові від 20 березня 2022 р. № 335 держава фактично заборонила бізнесу, що бере участь у держзамовленнях, зокрема, для армії, мати прибуток;
- ця помилка виявилася після перевірки Державною аудиторською службою (ДАСУ) контрактів Міноборони, у результаті чого було нараховано порушень на 2,5 млрд грн «завданих державі збитків».
2022 виявився нелегким як для громадян, так і для бізнесу в Україні. Однак українці змогли вистояти і продовжують піднімати економіку країни. Стабільна робота фінансової системи — найкраще «заспокійливе» для українців. За рік війни банкам і фінансовим компаніям вдалося втримати фінансовий фронт. Та зараз країна потребує відновлення, а економіка та бізнес не можуть повноцінно функціонувати без якісного кредитного палива.
Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:
Зареєструватися на Ukrainian Credit Conference🎙
Поділитися новиною