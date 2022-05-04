Уряд виділив ще 500 мільйонів на закупівлю ліків і медобладнання — Finance.ua
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Уряд виділив ще 500 мільйонів на закупівлю ліків і медобладнання

Вчора 12:15Казна та Політика
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Кабінет Міністрів виділив ще 500 млн грн на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Підтримка наших громадян залишається пріоритетним завданням. З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів», — розповів прем’єр.
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За його словами, Кабмін також ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати ці програми. Загалом місцевим бюджетам уряд перерахує 7,5 млрд грн.
«Ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати», — додав очільник уряду.
Також уряд спрямував 56 млн грн для «Миколаївводоканалу», аби почати буріння артезіанських свердловин біля Миколаєва і забезпечити жителів міста водою.
За словами Шмигаля, уряд уже виділив 1,4 млрд грн Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям. Це гроші для відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та інших першочергових заходів.
За матеріалами: Економічна Правда
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