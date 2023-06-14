Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу — Finance.ua

Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 13 червня, виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі.
Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Один із п’яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, — це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу», — зауважив очільник уряду.
Як відзначив прем'єр-міністр, за час повномасштабної війни в межах програми пільгових кредитів «5−7-9» видано позик на більш ніж 115 млрд грн.
Працює також програма безповоротних грантів єРобота. За словами Дениса Шмигаля, вже видано понад 4,5 тисяч грантів.
«Це тисячі нових бізнесів і робочих місць. Під час останньої, восьмої хвилі видали 228 нових грантів. Продовжуємо програму, аби якнайбільше українців мали можливість створити власну справу», — зазначив він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною