Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу — Finance.ua

Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 13 червня, виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі.

Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Один із п’яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, — це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу», — зауважив очільник уряду.

Як відзначив прем'єр-міністр, за час повномасштабної війни в межах програми пільгових кредитів «5−7-9» видано позик на більш ніж 115 млрд грн.

Працює також програма безповоротних грантів єРобота. За словами Дениса Шмигаля, вже видано понад 4,5 тисяч грантів.

«Це тисячі нових бізнесів і робочих місць. Під час останньої, восьмої хвилі видали 228 нових грантів. Продовжуємо програму, аби якнайбільше українців мали можливість створити власну справу», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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