Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу — Finance.ua

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Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу

Казна та Політика
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Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу
Уряд виділив 8 млрд грн на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 13 червня, виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі.
Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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«Один із п’яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, — це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу», — зауважив очільник уряду.
Як відзначив прем'єр-міністр, за час повномасштабної війни в межах програми пільгових кредитів «5−7-9» видано позик на більш ніж 115 млрд грн.
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Працює також програма безповоротних грантів єРобота. За словами Дениса Шмигаля, вже видано понад 4,5 тисяч грантів.
«Це тисячі нових бізнесів і робочих місць. Під час останньої, восьмої хвилі видали 228 нових грантів. Продовжуємо програму, аби якнайбільше українців мали можливість створити власну справу», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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