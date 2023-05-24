Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають — Finance.ua

Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають
Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
«Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Ухвалюємо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів», — розповів він.
Хто отримає кошти?
За словами Шмигаля, 588 млн грн буде виділено бюджетам наступних областей, які потрібно буде реалізувати цього року. А саме:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Київської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Харківської.
На що можна буде витратити
Вказані кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.
«Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів», — додав голова уряду.
Нагадаємо, для фінансування відновлення України наразі створені Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, програма єВідновлення та Фонд розвитку України.
Першим джерелом фінансування є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, рішення про виділення коштів з якого приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Ще один напрямок відновлення створений через програму єВідновлення, джерелом фінансування якої є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії - 17 млрд грн, кошти Світового банку — $250 млн (понад 9 млрд грн) та заарештовані активи російських банків (у першу чергу, кошти Сбєрбанка рф).
Крім того, уряд анонсував створення ще однієї платформи — Фонду розвитку України, яка залучатиме та мобілізуватиме державний та приватний капітали для відбудови України за допомогою широкого спектру інноваційних та традиційних фінансових інструментів.
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