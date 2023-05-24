Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають — Finance.ua

Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають

Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

«Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Ухвалюємо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів», — розповів він.

Хто отримає кошти?

За словами Шмигаля, 588 млн грн буде виділено бюджетам наступних областей, які потрібно буде реалізувати цього року. А саме:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської;

Одеської;

Полтавської;

Харківської.

На що можна буде витратити

Вказані кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.

«Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів», — додав голова уряду.

Нагадаємо, для фінансування відновлення України наразі створені Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, програма єВідновлення та Фонд розвитку України.

Першим джерелом фінансування є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, рішення про виділення коштів з якого приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Ще один напрямок відновлення створений через програму єВідновлення, джерелом фінансування якої є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії - 17 млрд грн, кошти Світового банку — $250 млн (понад 9 млрд грн) та заарештовані активи російських банків (у першу чергу, кошти Сбєрбанка рф).

Крім того, уряд анонсував створення ще однієї платформи — Фонду розвитку України, яка залучатиме та мобілізуватиме державний та приватний капітали для відбудови України за допомогою широкого спектру інноваційних та традиційних фінансових інструментів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.