Уряд виділить 200 мільйонів роботодавцям, які приймають на роботу переселенців - Шмигаль — Finance.ua

Уряд виділить 200 мільйонів роботодавцям, які приймають на роботу переселенців - Шмигаль

Вчора 12:01 — Казна та Політика

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 200 млн грн роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу у вівторок.

"Вже офіційно зареєструвалося 1 млн осіб. Продовжили їм можливість подати заявку на програму щомісячних виплат до 30 квітня.

Окремо сьогодні ухвалили рішення про виділення 200 млн грн роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців. Йдеться про виплату 6,5 тисячі грн за кожного нового працівника", — сказав Шмигаль.

Він додав, що за роз’ясненнями щодо отримання компенсації за працевлаштування переміщених осіб вже звернулось понад 5 тисяч роботодавців.

Також ми повідомляли про грошову допомогу з безробіття під час війни. Нагадаємо, подати заявку на набуття статусу безробітного можна онлайн.

Вважатися безробітними можуть люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку і готові та здатні працювати. Подати заявку на отримання такого статусу можна як у центрах зайнятості, так і через «Дію».

Довідка Finance.ua:

З п’ятниці, 1 квітня, запрацювала програма працевлаштування внутрішніх переселенців;

роботодавець, який бере на роботу внутрішньопереміщених осіб, отримає дотацію у сумі 6,5 тисячі гривень за кожного нового працівника;

Держпраці раніше повідомило, чи оплачується працівнику лікарняний під час простою підприємства під час дії воєнного стану.

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