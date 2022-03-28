Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка) — Finance.ua
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Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка)

Вчора 14:02Кредит&Депозит
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Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка)Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка)
Уряд, за ініціативою Президента України, вніс зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«Для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд, за ініціативою Президента України, вніс низку змін до Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“», — сказано в повідомленні.
Так, 12 березня 2022 р. постановою Кабінету Міністрів України були внесенні зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» з розширенням можливостей підтримки суб’єктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників, передусім, для забезпечення фінансування ними посівних робіт.
Основні нововведення до Програми «Доступні кредити 5-7-9%» з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників:
  1. Програма розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих.
  2. Максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній.
  3. Процента ставка — 0% річних.
  4. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки; кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.
  5. Строк кредиту — 6 місяців.
  6. Термін подачі заявки на участь у програмі — до 31 травня 2022 року.
  7. Розмір кредитної гарантії — 80% від суми кредиту суб’єкта мікро, малого та середнього підприємництва (крім суб’єктів великого підприємництва).
Інфографіка: Міністерство фінансів Інфографіка: Міністерство фінансів
Також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану 18 березня 2022 р. рішенням Уряду внесено зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», якими, передусім, передбачено наступне:
1. Програма розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих.
2. Максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній.
3. Процента ставка:
  • 0% річних протягом періоду воєнного стану та одного місяця після його припинення;
  • 5% річних після завершення вказаного вище періоду і до кінця строку кредиту.
4. Ціль кредитування:
  • інвестиційний кредит на придбання основних засобів,
  • кредит на поповнення обігових коштів для здійснення підприємницької діяльності.
5. Строк кредитування:
  • інвестиційні кредити — 5 років;
  • кредити на поповнення обігових коштів — 3 роки.
6. Термін подачі заявки на участь у програмі — у період дії воєнного стану.
7. Розмір кредитної гарантії — 50% від суми кредиту суб’єкта мікро, малого та середнього підприємництва (крім суб’єктів великого підприємництва).
Інфографіка: Міністерство фінансів Інфографіка: Міністерство фінансів

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За матеріалами: Finance.ua
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