Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка) — Finance.ua

Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка)

Уряд вніс низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інфографіка)

Уряд, за ініціативою Президента України, вніс зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд, за ініціативою Президента України, вніс низку змін до Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“», — сказано в повідомленні.

Так, 12 березня 2022 р. постановою Кабінету Міністрів України були внесенні зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» з розширенням можливостей підтримки суб’єктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників, передусім, для забезпечення фінансування ними посівних робіт.

Основні нововведення до Програми «Доступні кредити 5-7-9%» з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників:

Програма розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих. Максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній. Процента ставка — 0% річних. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки; кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів. Строк кредиту — 6 місяців. Термін подачі заявки на участь у програмі — до 31 травня 2022 року. Розмір кредитної гарантії — 80% від суми кредиту суб’єкта мікро, малого та середнього підприємництва (крім суб’єктів великого підприємництва).

Інфографіка: Міністерство фінансів

Також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану 18 березня 2022 р. рішенням Уряду внесено зміни до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», якими, передусім, передбачено наступне:

1. Програма розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих.

2. Максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній.

3. Процента ставка:

0% річних протягом періоду воєнного стану та одного місяця після його припинення;

5% річних після завершення вказаного вище періоду і до кінця строку кредиту.

4. Ціль кредитування:

інвестиційний кредит на придбання основних засобів,

кредит на поповнення обігових коштів для здійснення підприємницької діяльності.

5. Строк кредитування:

інвестиційні кредити — 5 років;

кредити на поповнення обігових коштів — 3 роки.

6. Термін подачі заявки на участь у програмі — у період дії воєнного стану.

7. Розмір кредитної гарантії — 50% від суми кредиту суб’єкта мікро, малого та середнього підприємництва (крім суб’єктів великого підприємництва).

Інфографіка: Міністерство фінансів

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