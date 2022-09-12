Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт для товарів оборонного призначення на 90 днів — Finance.ua

Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт для товарів оборонного призначення на 90 днів Вчора 10:15 — Казна та Політика

Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт для товарів оборонного призначення на 90 днів

Кабмін ухвалив постанову, яка врегульовує питання щодо сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Згідно з постановою у період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада раніше підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.

Також Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мит та податку на додану вартість імпорту товарів, що ввозяться підприємствами.

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Економічна Правда За матеріалами:

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