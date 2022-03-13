Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль

Вчора 14:45Казна та Політика
558
Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - ШмигальУряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд провадить переговори з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання цих продуктів в Україну.
«Ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України», — сказав Шмигаль у своєму зверненні в суботу ввечері.
Також прем’єр нагадав, що для покращення забезпечення автомобільним паливом уряд підготував для ухвалення Верховною Радою законопроєкт, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%, що дасть змогу стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.
«Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати», — сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.