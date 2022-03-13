Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль — Finance.ua

Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль

Вчора 14:45 — Казна та Політика

Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд провадить переговори з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання цих продуктів в Україну.

«Ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України», — сказав Шмигаль у своєму зверненні в суботу ввечері.

Також прем’єр нагадав, що для покращення забезпечення автомобільним паливом уряд підготував для ухвалення Верховною Радою законопроєкт, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%, що дасть змогу стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.

«Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати», — сказав він.

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