Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

Аграрний ринок
31
Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари
Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари
Кабінет Міністрів України подовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів на період воєнного стану і на три місяці після його припинення або скасування.
Відповідна постанова № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану» набула чинності 30 червня 2023 року.
Читайте також
«Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік продуктів харчування», — зазначається на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Яких товарів та продуктів це стосується

За інформацією регулятора, обмеження поширюватимуться на борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої), олію соняшникову рафіновану, хліб житньо-пшеничний та батон.
Кабінет Міністрів для усунення надмірного тиску на бізнес урядом скасував процедуру декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають суттєву соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.