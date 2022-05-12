Уряд України допомагатиме IT-бізнесу з бронюванням фахівців – голова Мінекономіки — Finance.ua

Уряд України допомагатиме IT-бізнесу з бронюванням фахівців – голова Мінекономіки

Вчора 16:15 — Казна та Політика

Уряд України допомагатиме IT-бізнесу з бронюванням фахівців – голова Мінекономіки

Уряд допомагатиме IT-бізнесу вирішувати проблемні питання, зокрема щодо бронювання фахівців, які мають особливу цінність для компаній.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з Асоціацією ІТ Ukraine.

«В робочому порядку будемо допомагати вирішувати проблемні питання. Зокрема щодо бронювання спеціалістів, які мають особливу цінність для підприємств», — наведено слова Свириденко на сайті міністерства у четвер.

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Серед співробітників ІТ-компаній до Збройних сил України приєдналися 3%, зазначило міністерство. А 9% стали частиною всесвітнього кіберфронту.

«Наше завдання — зберегти та підтримати сектор IT як один з найбільш динамічних та перспективних, що матиме величезне значення після нашої перемоги в процесі відбудови України», — наголосила віцепрем’єр.

За даними Мінекономіки, ІТ-компанії після повномасштабного вторгнення росії зберегли 95% обсягів контрактів, а 77% компаній отримали нових клієнтів під час війни.

«Результати роботи ІТ-галузі — $2 млрд за 1 квартал 2022 року. Це найвищий показник з експорту комп’ютерних послуг за всю історію ринку», — зазначило Мінекономіки, додавши, що галузь щомісяця сплачує 222 млн грн податків.

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