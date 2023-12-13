Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову — Finance.ua

Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову
Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які дадуть змогу залучити додаткові ресурси на відбудову України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Перше — це зміни до грантової угоди з ЄІБ про модернізацію системи водопостачання і водовідведення у Миколаєві. Сума гранту буде збільшена з 5 до 8 млн євро. Друге рішення — це залучення 4,5 млн євро грантових коштів від МБРР та від Міжнародної асоціації розвитку на ремонт пошкодженого житла», — зазначив очільник уряду.
Прем'єр-міністр зауважив, що триває також плідне співробітництво України та USAID за всіма ключовими напрямками. Одна з останніх ініціатив — це партнерство з «Укрзалізницею» для її інтеграції до Транс'європейської транспортної мережі. На будівництво двоколійної залізничної ділянки в 75 км буде виділено 225 млн доларів.
«Відбудовуємо також лікарні й амбулаторії, щоб люди мали повсюдний доступ до медичних послуг. Після російського вторгнення вже відновили повністю або частково 847 об'єктів охорони здоров’я», — підкреслив Шмигаль.
Крім того, уряд Британії допоможе відновити мости на Київщині, уряд Німеччини надає кошти для пільгових кредитів ВПО, Японія анонсувала виділення 4,5 млрд доларів на програми відновлення.
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