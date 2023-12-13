Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову — Finance.ua

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Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову

Казна та Політика
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Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову
Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити додаткові ресурси на відбудову
Кабінет Міністрів ухвалив два рішення, які дадуть змогу залучити додаткові ресурси на відбудову України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Перше — це зміни до грантової угоди з ЄІБ про модернізацію системи водопостачання і водовідведення у Миколаєві. Сума гранту буде збільшена з 5 до 8 млн євро. Друге рішення — це залучення 4,5 млн євро грантових коштів від МБРР та від Міжнародної асоціації розвитку на ремонт пошкодженого житла», — зазначив очільник уряду.
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Прем'єр-міністр зауважив, що триває також плідне співробітництво України та USAID за всіма ключовими напрямками. Одна з останніх ініціатив — це партнерство з «Укрзалізницею» для її інтеграції до Транс'європейської транспортної мережі. На будівництво двоколійної залізничної ділянки в 75 км буде виділено 225 млн доларів.
«Відбудовуємо також лікарні й амбулаторії, щоб люди мали повсюдний доступ до медичних послуг. Після російського вторгнення вже відновили повністю або частково 847 об'єктів охорони здоров’я», — підкреслив Шмигаль.
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Крім того, уряд Британії допоможе відновити мости на Київщині, уряд Німеччини надає кошти для пільгових кредитів ВПО, Японія анонсувала виділення 4,5 млрд доларів на програми відновлення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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