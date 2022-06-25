Уряд ухвалив рішення про початок навчального року 1 вересня — Finance.ua

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Уряд ухвалив рішення про початок навчального року 1 вересня

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Уряд ухвалив рішення про початок навчального року 1 вересня
Уряд ухвалив рішення про початок навчального року 1 вересня.
Про це інформує Урядовий портал.
«Сьогодні, 24 червня 2022 року, під час засідання уряду було ухвалено постанову КМУ «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні», — ідеться в повідомленні.
Як зазначається, згідно з документом навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань — 1 вересня.
Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.
Повідомляється, що постанова набуває чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набуттям чинності законодавчих змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.
В уряді наголошують, що організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
Безпекою шкіл займатимуться спеціальні комісії.
За матеріалами:
Finance.ua
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