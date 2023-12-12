Уряд спрямує 7 млрд грн на програми зайнятості для осіб з обмеженими можливостями — Finance.ua

Уряд спрямує 7 млрд грн на програми зайнятості для осіб з обмеженими можливостями Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Уряд спрямує 7 млрд грн на програми зайнятості для осіб з обмеженими можливостями

Наступного року уряд спрямує 7 млрд грн на реалізацію активних програм зайнятості, які охоплять близько 200 тисяч українців.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Міністерства економіки.

єРобота

За словами Свириденко, в поточному році було розширено грантову програму єРобота на ветеранський компонент — грантові кошти від 250 тис. грн до 1 млн грн на започаткування й розвиток бізнесу можуть взяти ветерани та ветеранки, їхні дружини і чоловіки.

На сьогодні вже 227 ветеранів та членів їхніх родин отримали такі гранти на понад 90 млн грн.

Ваучери на навчання

Щоб розширити можливості для людей перенавчитись, отримати більш затребувану на ринку праці спеціальність, діє програма надання ваучерів на навчання. Цього року перелік професій та спеціальностей, для яких видається ваучер на навчання, було збільшено до 124.

Зокрема додали професії у сферах: дошкільна освіта, терапія та реабілітація, фізична культура і спорт, цивільна безпека, теплоенергетика, машиніст (кочегар котельні), молодша медична сестра.

18 тисяч українців вже скористались можливістю отримати нову професію за ваучер від держави.

Працевлаштування ВПО

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб в пошуку роботи та полегшення їх адаптації на новому місці проживання уряд фінансово стимулює роботодавців, які їх працевлаштовують. За цей рік 5 тисяч підприємців отримали компенсацію від держави за те, що взяли на роботу 14 тисяч внутрішніх переселенців.

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Окрім того, також роботодавців стимулюють брати на роботу вразливі категорії населення, зокрема, осіб з інвалідністю, молодь. Завдяки цій програмі від початку року роботу отримали понад 90 тисяч таких українців.

Компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

В серпні була запроваджена програма компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю — до 100,5 тис. грн для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн — для осіб з інвалідністю ІІ групи.

На сьогодні роботодавці вже отримали від держави 41 компенсацію на понад 2 млн грн на облаштування робочих місць для своїх працівників. Придбали для них спеціальні меблі, пристрої, застосунки.

Плани на наступний рік

Перший віцепрем'єр повідомила, що наступного року ці програми продовжать діяти і будуть розширені. Зокрема, планується запровадити програму з компенсації роботодавцю витрат на оплату праці осіб з інвалідністю.

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«Наступного року ми плануємо спрямувати на активні програми зайнятості близько 7 млрд грн. Зокрема, на грантові програми підтримки підприємництва, навчання й перенавчання, компенсаційні програми роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій українців, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Загалом цими програмами буде охоплено близько 200 тисяч українців», — зазначила Свириденко.

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