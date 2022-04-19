Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО — Finance.ua

Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО

Вчора 10:03 — Казна та Політика

Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО

Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для вимушених переселенців.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні. Ідеться про щомісячні виплати по 2 тис. грн дорослому і по 3 тис. грн дитині або особі з інвалідністю.

«Постановою Уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах», — зазначив очільник Уряду.

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Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці, за словами Прем’єр-міністра, зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій ООН та ЮНІСЕФ.

«Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення», — повідомив Денис Шмигаль.

Також Глава Уряду зауважив, що в повному обсязі продовжується нарахування й виплати всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій) українцям, які опинились у тимчасовій окупації чи оточенні. Кабінет Міністрів зафіксував це відповідним рішенням.

Держава продовжує компенсувати й витрати на комунальні послуги для родин, які прихистили вимушених переселенців. Прем’єр-міністр також повідомив, що тарифи на електроенергію для людей залишаються без змін: 1,44 грн за кВт/год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год за місяць.

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