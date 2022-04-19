Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО — Finance.ua
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Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО

Вчора 10:03Казна та Політика
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Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПОУряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для ВПО
Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для вимушених переселенців.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні. Ідеться про щомісячні виплати по 2 тис. грн дорослому і по 3 тис. грн дитині або особі з інвалідністю.
«Постановою Уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах», — зазначив очільник Уряду.
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Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці, за словами Прем’єр-міністра, зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій ООН та ЮНІСЕФ.
«Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення», — повідомив Денис Шмигаль.
Також Глава Уряду зауважив, що в повному обсязі продовжується нарахування й виплати всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій) українцям, які опинились у тимчасовій окупації чи оточенні. Кабінет Міністрів зафіксував це відповідним рішенням.
Держава продовжує компенсувати й витрати на комунальні послуги для родин, які прихистили вимушених переселенців. Прем’єр-міністр також повідомив, що тарифи на електроенергію для людей залишаються без змін: 1,44 грн за кВт/год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год за місяць.
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За матеріалами: Finance.ua
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