Уряд спростив порядок оновлення будівельних норм — Finance.ua

Уряд спростив порядок оновлення будівельних норм

Вчора 19:13 — Нерухомість

Уряд спростив порядок оновлення будівельних норм, freepik.com

Кабінет Міністрів спростив розроблення, погодження, затвердження, реєстрації та внесення змін до будівельних норм.

Про це повідомляє Мінрегіон.

Передбачається, що на період дії воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів відповідні дії щодо ДБН може здійснюватися у спрощеному порядку за рішенням Мінрегіону або іншого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання.

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За словами міністра Олексія Чернишова, рішення дозволить пришвидшити відновлення житлових будинків, шкіл лікарень та споруд різного призначення.

«Воно сприятиме будівництву критично важливих об’єктів, зокрема необхідних для підвищення обороноздатності держави, а також будівель для постійного та тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та об’єктів промисловості, які переміщуються з територій воєнних дій», — зазначив він.

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