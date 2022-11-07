Уряд спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період воєнного стану — Finance.ua
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Уряд спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період воєнного стану

Казна та Політика
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Уряд спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період воєнного стану
Уряд спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період воєнного стану
Кабінет Міністрів спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні у період воєнного стану.
Так, на засіданні уряду було прийнято постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252».
Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні у період дії воєнного стану.
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Зокрема, зазначеною постановою Уряду передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, які було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2022 року № 252, відповідно до яких:
  • визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
  • надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
  • врегульовано питання погодження проектів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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