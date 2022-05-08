Уряд схвалив напрямки роботи держбанків — Finance.ua

Уряд схвалив напрямки роботи держбанків

Вчора 11:02 — Казна та Політика

Уряд схвалив напрямки роботи держбанків

Уряд схвалив пріоритетні напрями, за якими працюватимуть українські державні банки на період воєнного стану: до них увійшло кредитування агросектору, інфраструктури та імпортозаміщення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

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«7 травня, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження „Про схвалення основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки“. Прийняте рішення визначає ключові цілі та напрями діяльності банків державного сектору, запроваджує моніторинг потенційних загроз національній безпеці України та заходи їх нейтралізації», — сказано в повідомленні.

Головними пріоритетами діяльності банків державного сектору визначено фінансування:

суб’єктів підприємницької діяльності та населення, які постраждали внаслідок збройної агресії росії та/або для запобігання ними такої агресії , зокрема з метою задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

аграрного сектору з метою продовольчого забезпечення країни, включаючи проведення посівної кампанії, в тому числі суміжних галузей, які забезпечують функціонування сільськогосподарських підприємств (постачальники палива, добрив, насіння, засобів захисту рослин, тощо);

підприємств (об’єктів) критичної інфраструктури;

харчової промисловості, продуктового рітейлу та суміжних галузей, спрямованих на продовольче забезпечення населення;

фінансування інфраструктурних проектів, направлених на відновлення/розвиток об’єктів соціальної, транспортної та критичної інфраструктури, у тому числі пошкоджених/зруйнованих внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану;

транспортно-логістичної інфраструктури країни та проектів, пов’язаних з розвитком нових логістичних рішень;

підтримки релокації підприємств, що знаходились в тих регіонах України/місцях проведення активних бойових дій під час воєнного стану;

виробничих потужностей для імпортозаміщення продукції, що імпортувалась з росії та/або білорусії.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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