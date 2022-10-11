Уряд сьогодні просить обмежити з 17 до 23 споживання електроенергії: що не вмикати — Finance.ua

Уряд сьогодні просить обмежити з 17 до 23 споживання електроенергії: що не вмикати Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Уряд сьогодні також просить обмежити споживання електроенергії

з 17 до 23 години.

Про це повідомили в ДСНС.

Державна служба з надзвичаних ситуацій радить в цей час не вмикати такі прилади:

елекрообігрівачі,

бойлери,

електроплити,

електрочайники,

праски,

посудомийні машини,

кондиціонери,

компьютери, пилососи, телевізори.

Нагадаємо, Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми. Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

Ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

Зі слів премєр-міністра Дениса Шмигаля, вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

«Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність. Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік — з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми», — повідомив він.

Довідка Finance.ua:

Вчора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло;

стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлені Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів;

у понеділок, 10 жовтня, у вечірні години жителі Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5% у порівнянні зі звичайним споживанням у осінніі дні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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