Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій — Finance.ua
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Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій

Казна та Політика
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Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій
Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій
Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій.
Про це Міноборони повідомляє у Телеграмі.
На засіданні уряду було ухвалене рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413.
Внесеними змінами передбачається приведення Постанови у відповідність з оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців і представників інших Сил безпеки та оборони, які брали і беруть участь у захисті України від російського агресора.
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Актом визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України.
Завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки

За матеріалами:
Укрінформ
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