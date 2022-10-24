Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій — Finance.ua

Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій Вчора 15:45 — Казна та Політика

Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій

Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій.

Про це Міноборони повідомляє у Телеграмі

На засіданні уряду було ухвалене рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413.

Внесеними змінами передбачається приведення Постанови у відповідність з оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців і представників інших Сил безпеки та оборони, які брали і беруть участь у захисті України від російського агресора.

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Актом визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Укрінформ За матеріалами:

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