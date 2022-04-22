Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності для Дія.City — Finance.ua

Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності для Дія.City

Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів доповнив перелік дозволених в рамках спеціального правового та податкового простору Дія.City видів діяльності. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 19 квітня.

«Були виокремлені декілька напрямків, розвиток яких є стратегічно важливим для країни та дозволить повноцінно підтримувати її обороноздатність і економічну стабільність», — йдеться у повідомленні пресслужби Дiя.City.

Ці види діяльності дозволять кратно стимулювати фінансовий розвиток і стабільність України як в період воєнного стану, так і в післявоєнний час.

Зокрема, документ передбачає, що резиденти Дія.City можуть також здійснювати:

розробку, запровадження та технологічну підтримку продуктів та рішень міжнародних карткових платіжних систем. Це компанії, що технічно забезпечують діяльність компаній категорії Visa та Mastercard. Якісне обслуговування платіжних систем зараз є вирішальним фактором для фінансової безпеки українців та захисту її фінансової системи;

виробництво та реалізацію електронних компонентів і плат, комп’ютерів і периферійного устатковання, обладнання зв’язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устатковання для використання у оборонній (безпековій), промисловій та побутовій сферах;

надавати у користування потужності з обробки та зберігання даних у сфері інформатизації (обчислювальна інфраструктура) у вигляді хмарного (віртуального) датацентру, ресурсів віртуальної інфраструктури, послуги зі зберігання та обробки інформації з використанням функціональності ліцензійного програмного забезпечення, а також інфраструктуру для зберігання та обробки даних та розміщення (хостингу) комп’ютерного обладнання в центрі обробки даних.

Нагадаємо, Дія.City — спеціальний правовий та податковий простір — був запроваджений в Україні на початку поточного року. У його рамках діють сприятливі умови для розвитку ІТ-бізнесу в Україні, а також комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави.

Рамковим Законом № 1667-IX про Дія.City визначені види діяльності, які можна здійснювати резидентам спецпростору. Зокрема:

розробка та тестування програмного забезпечення, в тому числі ігор;

видання та розповсюдження програмного забезпечення, зокрема SaaS;

навчання комп’ютерній грамоті, програмуванню, тестуванню і технічній підтримці ПЗ;

Digital marketing та ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами;

R&D в сфері ІТ та телеком;

кіберспорт;

постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

кібербезпека

робототехніка

Водночас документ надає повноваження Кабінету Міністрів розширювати цей перелік.

Через війну були також максимально спрощені критерії резидентства. Зокрема резидентам не потрібно подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.

Податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

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