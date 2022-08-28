Уряд розширив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи — Finance.ua
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Уряд розширив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи

Казна та Політика
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Уряд розширив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи
Уряд розширив перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи, decentralization.gov.ua
Уряд доповнив новими адміністративними послугами соціального характеру перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, через ЦНАПи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
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Зокрема, до переліку внесено такі послуги:
  • надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
  • надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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