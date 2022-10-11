Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків — Finance.ua

Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Мінфін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради до трьох державних банків: Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Конкурси розпочалися 11 жовтня. До кожного банку згідно з законом про банки шукають шість незалежних членів наглядової ради.

Кандидати на відповідну посаду до Ощадбанку подають документи про відповідність вимогам до компанії з добору персоналу ТОВ «Уорд Хауел Україна», до Укрексімбанку — до ТОВ «Педерсен енд партнерс», а до Приватбанк у — до ТОВ «Екзекьютів Серч Юкрейн».

Останнім день прийому документів визначено 11 листопада 2022 року.

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