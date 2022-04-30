Уряд призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на один рік — Finance.ua
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Уряд призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на один рік

Вчора 15:31Казна та Політика
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Уряд призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на один рікУряд призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на один рік
Кабінет Міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України» строком на один рік. Контракт буде діяти до 29 квітня 2023 року.
Про це свідчить розпорядження від 26 квітня 2022 р. № 319-р.
Розпорядженням затверджені умови контракту з Вітренком та установлюється розмір його винагороди.
Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України«. Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у «Нафтогазі» разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.
За матеріалами: РБК-Україна
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